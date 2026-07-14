Карта: страны, где мигранты составляют менее 1% населения / © Visual Capitalist Согласно данным Отдела народонаселения ООН о международной миграции, в ряде стран и территорий доля жителей, родившихся за рубежом, не превышает 1% населения.
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