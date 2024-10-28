Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением жителей Липецкой области о проблемах коммунального характера

В социальной сети опубликовано видеообращение к главе ведомства жителей дома по улице Депутатской города Липецка, сообщающих о проблемах с отоплением в доме, которые сохраняются на протяжении длительного времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии