❗️Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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❗️Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию Глава Крыма Сергей Аксёнов.