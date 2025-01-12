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«По сравнению с ним Лукашенко покажется либералом»: В ожидании мятежа заговорили о преемнике президента Белоруссии

«По сравнению с ним Лукашенко покажется либералом»: В ожидании мятежа заговорили о преемнике президента Белоруссии

Властям Киева дана команда втянуть Минск в войну, которую она может не выдержать, заявил президент Белоруссии и ответил на обвинения Киева в том, что он извинился перед Зеленским и просил на них не нападать.

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