«По сравнению с ним Лукашенко покажется либералом»: В ожидании мятежа заговорили о преемнике президента Белоруссии

Властям Киева дана команда втянуть Минск в войну, которую она может не выдержать, заявил президент Белоруссии и ответил на обвинения Киева в том, что он извинился перед Зеленским и просил на них не нападать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии