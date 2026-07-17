Пара велосипедистов преодолела маршрут между Алтаем и Кузбассом за пять дней

Старт маршрута состоялся от железнодорожной станции Среднесибирская в Тальменском районе Алтайского края Пара велосипедистов из Новосибирска за пять дней преодолела около 300 километров по трассе "Алтай – Кузбасс", проехав через Алтайский край и Кемеровскую область.
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