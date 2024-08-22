Суд Москвы отправил преподавателя РУДН в СИЗО по делу о незаконной миграции

Суд арестовал доцента РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо по обвинению в организации фиктивных браков. По данным следствия, преподаватель с группой сообщников оформлял фиктивные браки для иностранцев, чтобы они могли получить разрешения на проживание в России.
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