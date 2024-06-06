Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Высшие Арканы Таро.

Высшие Арканы Таро.

Высшие Арканы Таро. 23 и 24 — два высших Кармических Аркана в четырёх мастях, без которых не может существовать ни одна система.

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Комментарии
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Александр Гриневич
Перекреститесь троекратно, глядя на Крест Иерофанта, и, наверно, станет ясно, почему так надо.
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1 д.
Александр Гриневич
О Саше. ПаПа, Отче, батюшка — это понятно. А как выглядит Верховный Жрец-Отрок?
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1 д.
Александр Гриневич
Если есть высшие Арканы, значит, должны быть низшие, по-моему, это «Твёрдость» и «Мягкость», как вариант, «Свет» и «Тьма» — всего 40. Тут уже верх и низ — условность!
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23 час.

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