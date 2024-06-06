Высшие Арканы Таро.

Перекреститесь троекратно, глядя на Крест Иерофанта, и, наверно, станет ясно, почему так надо.

О Саше. ПаПа, Отче, батюшка — это понятно. А как выглядит Верховный Жрец-Отрок?

Александр Гриневич

Если есть высшие Арканы, значит, должны быть низшие, по-моему, это «Твёрдость» и «Мягкость», как вариант, «Свет» и «Тьма» — всего 40. Тут уже верх и низ — условность!