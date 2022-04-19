В Тюменской области полицейские в рамках акции «Твой выбор» провели профилактические беседы с юными спортсменами

В Тюменской области сотрудники полиции присоединились к акции «Твой выбор» и встретились в спорткомплексах с юными спортсменами.

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