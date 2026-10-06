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Вопрос вступления Украины в НАТО полностью снят - Рубио

Вопрос вступления Украины в НАТО полностью снят - Рубио

Вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО в настоящее время полностью снят с повестки дня, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио .

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