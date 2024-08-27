СМИ: ВС РФ перекрыли «дорогу жизни» ВСУ

Отрезанная транспортная артерия идет в направлении Покровска. По словам военного эксперта, полковник в отставке Анатолия Матвийчука, подразделения ВС РФ перекрыли боевикам ВСУ так называемую «дорогу жизни», идущую в направлении Покровска.
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