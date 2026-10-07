Микель Артета подписал новый контракт с "Арсеналом" до 2030 года

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета продлил контракт с клубом до июня 2030 года. Под его руководством "Арсенал" впервые за 22 года выиграл Английскую Премьер-Лигу и завоевал Кубок Англии, а также трижды Суперкубок.