Джейсон Шрайер опроверг слухи о том, что Bluepoint Games и Bend Studio узнали об отмене св...

Джейсон Шрайер опроверг слухи о том, что Bluepoint Games и Bend Studio узнали об отмене своих игр из СМИЖурналист Джейсон Шрайер сообщил, что разработчики Bluepoint Games и Bend Studio знали об отмене своих проектов до публикации его статьи на прошлой неделе.
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