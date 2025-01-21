Джейсон Шрайер опроверг слухи о том, что Bluepoint Games и Bend Studio узнали об отмене св...

Джейсон Шрайер опроверг слухи о том, что Bluepoint Games и Bend Studio узнали об отмене своих игр из СМИЖурналист Джейсон Шрайер сообщил, что разработчики Bluepoint Games и Bend Studio знали об отмене своих проектов до публикации его статьи на прошлой неделе.