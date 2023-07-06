"Под ударом — тысячи украинцев": Зеленскому нужно сделать тяжёлый выбор

РИА Новости опубликовали статью Рената Абдуллина о скандале между Киевом и Тбилиси, произошедшем из-за Михаила СаакашвилиСовсем недавно грузинский политик Михаил Саакашвили выступал по видеосвязи, намеренно демонстрируя свою худобу и нездоровый вид.