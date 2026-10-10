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Царьград

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МВД России запретило ретушь фотографий для паспортов граждан

МВД России запретило ретушь фотографий для паспортов граждан

МВД России запретило использовать ретушь и фотошоп для фотографий на паспорт. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что изображения должны точно отображать все особенности лица гражданина, без художественной обработки.

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