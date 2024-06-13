В Госдуму внесли закон об оповещении абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах

Депутаты Государственной думы России Василий Пискарев и Антон Горелкин внесли на рассмотрение законопроект об оповещении абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах, а также возможности приостановить ложный договор .
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