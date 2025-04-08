Зарплаты сотрудников прокуратуры и СК будут проиндексированы с 1 октября

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева сообщила о предстоящем повышении зарплат сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы (за исключением судей).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии