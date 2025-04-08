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Зарплаты сотрудников прокуратуры и СК будут проиндексированы с 1 октября

Зарплаты сотрудников прокуратуры и СК будут проиндексированы с 1 октября

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева сообщила о предстоящем повышении зарплат сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы (за исключением судей).

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