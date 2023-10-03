Skoda Kodiaq 2024 рассекретили на официальном видео в преддверии презентации 4 октября

Легендарный кроссовер Skoda Kodiaq готовится к грандиозной премьере в новом поколении. Чешский автопроизводитель опубликовал тизер-ролик, демонстрирующий некоторые детали обновленной модели перед официальным дебютом 4 октября.
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