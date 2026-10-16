Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Крымского линейного управления МВД России на транспорте во взаимодействии с коллегами из Крымской таможни в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы, занимавшейся контрабандой и незаконным оборотом сильнодействующих веществ.