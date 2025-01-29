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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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3,26 гола в среднем за игру забили на общем этапе ЛЧ. Это лучший результат за 6 последних сезонов

В 144 матчах общего этапа турнира команды забили 470 голов – 3,26 в среднем за игру. Это лучший результат за последние шесть розыгрышей турнира.

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