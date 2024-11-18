Российские бойцы закрыли собой гражданских: Карта специальной военной операции на Украине на 18 ноября 2024 года Юлия СоколоваВ одном из прифронтовых поселков Донбасса — Ильинке — произошёл эпизод, который ярко иллюстрирует самопожертвование и отвагу российских бойцов.
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