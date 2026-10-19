При часовой тарифной ставке 730 рублей за пять часов работы в выходной день сотруднику должны начислить не менее 7300 рублей вместо обычных 3650 рублей, если он не выбирает другой день отдыха.
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