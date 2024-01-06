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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарвин Хэм о неудачном отрезке «Лейкерс»: «Это НБА, приятель. У нас здесь марафон»

Главный тренер «озерников» пообщался с журналистами после домашнего матча с «Мемфисом» (113:127). «Это НБА, приятель.

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