Питомца успели спасти местные жители В Новоалтайске мужчина привязал собаку к поручню в лифте и вышел из дома на ул.
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