Элла Памфилова наградила Почетными знаками и грамотами ЦИК России организаторов выборов Новгородской области

В рамках торжественного мероприятия, посвященного 80-летию освобождения новгородской земли от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, прошла церемония награждения новгородцев, внесших значительный вклад в развитие региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии