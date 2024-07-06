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Элла Памфилова наградила Почетными знаками и грамотами ЦИК России организаторов выборов Новгородской области

В рамках торжественного мероприятия, посвященного 80-летию освобождения новгородской земли от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, прошла церемония награждения новгородцев, внесших значительный вклад в развитие региона.

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