Норвежский биатлонист обрадовался лишению россиянина олимпийского золота

Норвежский биатлонист Тарьей Бе на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обрадовался лишению россиянина Евгению Устюгова золотой медали Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.