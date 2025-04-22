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Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова судится с мужем: «Он не платит алименты и будто специально ушел со всех работ»

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова судится с мужем: «Он не платит алименты и будто специально ушел со всех работ»

На днях Валерия Девятова призналась, что развелась с мужем, от которого родила троих детей. Как выяснилось, расстаться друзьями паре не удалось: бывший строит козни и не платит алименты.

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