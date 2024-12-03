Суд отклонил иск Намина об изъятии дисков Gorky Park, изданных Moroz Records

Арбитражный суд Москвы отклонил иск основателя рок-группы "Парк Горького" (Gorky Park) продюсера Стаса Намина, в котором истец требовал признать контрафактными и изъять из продажи компакт-диски и пластинки группы, изданные лейблом Moroz Records.
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