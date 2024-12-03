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Суд отклонил иск Намина об изъятии дисков Gorky Park, изданных Moroz Records

Суд отклонил иск Намина об изъятии дисков Gorky Park, изданных Moroz Records

Арбитражный суд Москвы отклонил иск основателя рок-группы "Парк Горького" (Gorky Park) продюсера Стаса Намина, в котором истец требовал признать контрафактными и изъять из продажи компакт-диски и пластинки группы, изданные лейблом Moroz Records.

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