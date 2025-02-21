Сирия после Асада: диалог с Россией лёгким не будет

Дипломатические усилия вступили в активную фазу, однако их успех не очевиден 14 февраля сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на центральный банк страны сообщило о доставке в аэропорт Дамаска наличных денег из России в местных фунтах.
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