В Торопце отметили 82-ю годовщину освобождения от немецких захватчиков

В кинотеатре «Звезда» г. Торопца прошла историко-патриотическая конференция юнармейских отрядов «Дорогами героев родной земли», посвященная 82-й годовщине освобождения города и Торопецкого района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии