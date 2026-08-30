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ТАСС

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Бойцы "Севера" уничтожили "Молниями" укрепления ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Севера" уничтожили "Молниями" укрепления ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Расчет БПЛА самолетного типа "Молния-2" подразделения войск РХБЗ 7-го гвардейского отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожил укрепленные опорные пункты и блиндажи с живой силой подразделений ВСУ в Харьковской области.

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