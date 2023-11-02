Власти Челябинска разрешили строить элитный клубный дом у Шершневского водохранилища. Скрин

Власти Челябинска разрешили застройщику «Икар Юг», входящему в группу компаний White Group, изменить разрешенный вид использования земельного участка при строительстве клубного дома The One возле Шершневского водохранилища.
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