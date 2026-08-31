Шанхай строит «ракетный причал», который свяжет производство ракет с морскими запусками

Новый объект на реке Хуанпу позволит собирать ракеты в городе и доставлять их по воде на морские стартовые платформы и космодромы без ограничений по габаритам наземных перевозок В Шанхае началось строительство причала «Линьцзан-роуд» (Linzang Road) на северном берегу реки Хуанпу, который должен связать планируемый ракетно-производственный кластер города с морской транспортировкой и запусками.