Сборная России с «уралочками» в составе готовится к новому ватерпольному сезону

В Кисловодске начались тренировочные сборы национальной команды России. В составе сборной страны в эти две недели тренируются 5 представительниц «Уралочки» Златоуста: Полина Попова, Евгения Головина Аниса Шарафутдинова, Дарья Бунакова и Виктория Гуськова.
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