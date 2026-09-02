Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку Украины

Европейская комиссия планирует заложить в проект бюджета на 2028-2034 годы 100 млрд евро на поддержку Украины, хотя все еще не до конца разобралась с выделением Украине кредита в 90 млрд евро в 2026-2027 годах .
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