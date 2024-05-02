Богослужения в храме св.Троицы станицы Филоновской 4.05. Великая Суббота. 9.00- Литургия Василия Великого.
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Богослужения в храме св.Троицы станицы Филоновской 4.05. Великая Суббота. 9.00- Литургия Василия Великого.