«Я значительно расширил виолончельный репертуар»

По негласной традиции, начало музыкального сезона в России проходит под знаком Шостаковича. 25 сентября − день его рождения, и в честь композитора в эти дни проходят крупнейшие фестивали – вСамаре и Тольятти («Шостакович.
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