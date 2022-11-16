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ВСУ ведут крупное наступление на линии от Попасной до Харьковской области – Марочко

ВСУ ведут крупное наступление на линии от Попасной до Харьковской области – Марочко

Украинские вооруженные формирования ведут крупные наступательные действия по всей линии фронта от Попасной до Харьковской области, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире канала "Соловьев Live".

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