Украинские вооруженные формирования ведут крупные наступательные действия по всей линии фронта от Попасной до Харьковской области, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире канала "Соловьев Live".
Украинские вооруженные формирования ведут крупные наступательные действия по всей линии фронта от Попасной до Харьковской области, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире канала "Соловьев Live".
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