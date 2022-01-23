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Устойчивость свиней к COVID-19 может быть связана с механизмом «клеточной смерти»

Устойчивость свиней к COVID-19 может быть связана с механизмом «клеточной смерти»

Ученые университета штата Айовы выяснили, почему свиньи легко переносят COVID-19. Апоптоз, иначе называемый «клеточной смертью», позволяет этим животным сразу убивать клетки вируса, не позволяя им размножаться, заявила доктор Луиса Хименеса-Лирола.

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