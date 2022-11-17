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Россия и Китая намерены продолжить системную работу по восстановлению маршрутной сети между двумя странами

Россия и Китая намерены продолжить системную работу по восстановлению маршрутной сети между двумя странами

Россия и Китай намерены продолжать планомерную работу по восстановлению маршрутной сети между двумя странами, включая расширение авиасообщения.

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