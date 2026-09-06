Что обязательно нужно успеть сделать на даче в сентябре: лунный календарь посадок и сбора урожая

Сентябрь – один из самых насыщенных месяцев для садоводов и огородников. В начале осени продолжается сбор урожая, освобождаются грядки, высаживаются некоторые деревья, кустарники и многолетники, а участок постепенно готовят к зиме.
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