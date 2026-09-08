Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Цинга, кукла и студень из клея: 85 лет назад началась блокада Ленинграда

Цинга, кукла и студень из клея: 85 лет назад началась блокада Ленинграда

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, продлившаяся 872 дня. Корреспондент ТРК «Звезда» Александр Тарасенко рассказал, как жители выживали в то страшное время.

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