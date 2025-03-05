«Спасли 8 Марта»: на приморской границе уничтожили партию зараженных цветов из Китая

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили ввоз 1700 срезов свежих цветов из Китая в связи с выявлением в них опасного вредителя, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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