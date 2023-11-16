Новая волна магнитных бурь накроет Крым в ноябре

Учёные прогнозируют серию магнитных бурь в конце ноября. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в период с 22 по 26 ноября в районе Симферополя ожидается возбуждённая магнитосфера и слабые магнитные бури уровня G1.