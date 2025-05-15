Первые 2 тыс. дронов-камикадзе «Гепард» поставлены военнослужащим ВС РФ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Первые 2 тыс. дронов-камикадзе «Гепард», оснащенных системами противодействия средствам радиоэлектронной борьбы и «слепого» взлета, поставлены российским военнослужащим в зоне СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии