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Представитель МИД Китая Лутун заявил, что Пекин не может повлиять на ситуацию на Украине

Представитель МИД Китая Лутун заявил, что Пекин не может повлиять на ситуацию на Украине

Глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя саммит лидеров Китая и стран ЕС, который состоялся накануне, заявил, что Пекин не может требовать от Москвы завершения спецоперации на Украине.

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