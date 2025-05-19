Перенос сроков модернизации 14 теплоэлектростанций грозит ростом цен на электроэнергию

В "РусГидро" заявили о возможности переноса сроков для Нерюнгринской ГРЭС.Правительственная комиссия одобрила перенос сроков модернизации 14 тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью 4,1 ГВт, что вызывает опасения по поводу стабильности энергоснабжения и потенциального роста цен на электроэнергию.