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Царьград

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Захарова оценила планы Лондона отправить миротворцев на Украину. Хватило нескольких фраз

Захарова оценила планы Лондона отправить миротворцев на Украину. Хватило нескольких фраз

Захарова раскритиковала планы Лондона разместить миротворцев на УкраинеНа Украине может появиться британский миротворческий контингент.

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