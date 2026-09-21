Почерк говорит о вашем мозге: когда плохие буквы — тревожный сигнал

Представьте: вы берете в руки ручку и начинаете писать. Кажется, что это обыденная вещь, но на самом деле ваш почерк может рассказать о многом — начиная от вашего настроения и заканчивая состоянием мозга.
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