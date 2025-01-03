Главы МИД ФРГ и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию

Политика как она есть

Министры иностранных дел ФРГ и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро отправились с необъявленным визитом в Сирию для переговоров с главой новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа, сообщает МИД Германии.