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Главы МИД ФРГ и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию

Главы МИД ФРГ и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию

Министры иностранных дел ФРГ и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро отправились с необъявленным визитом в Сирию для переговоров с главой новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа, сообщает МИД Германии.

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