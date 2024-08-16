Сотрудник Россотрудничества Дмитрий Поликанов рассказал о профессиях будущего

Российский общественный и политический деятель, специалист по африканистике и член Экспертного совета при Правительстве РФ Дмитрий Поликанов посетил оздоровительный лагерь «Детская Республика «Поленово» в Тульской области, где при содействии Россотрудничества организована международная смена.